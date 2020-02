Ue: Castaldo (M5s), investimenti digitali e crescita sostenibile sono sfide prioritarie

- L'innovazione e la crescita sostenibile sono le prossima sfide che l'Unione europea si è posta per essere ancora più competitiva sul mercato globale, dove i concorrenti sono sempre più forti. Lo ha detto il vicepresidente del Parlamento europeo ed europarlamentare eletto nelle file del M5s, Fabio Massimo Castaldo, durante il convegno di alto livello in vista dell'apertura dei negoziati per il nuovo Quadro finanziario pluriennale (Qfp) dell'Unione europea sul periodo 2021-2027, in corso presso la sede della Camera di Commercio di Roma. "Sono già stati stanziati molte risorse per investimenti nel settore del digitale, tra cui 9,2 miliardi di euro investiti nella progetto Digital Europe. Puntiamo molto anche sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale e la cyber security", ha dichiarato Castaldo, sottolineando che in questi progetti ambiziosi, auspica che l'Italia possa avere un ruolo centrale. (Res)