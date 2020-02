Mozambico: Unhcr, migliaia di persone in fuga da violenze nella provincia di Cabo Delgado

- L'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) sta intensificando la risposta nella provincia di Cabo Delgado, nel nord del Mozambico, dove il recente riacutizzarsi delle violenze ha costretto migliaia di persone a fuggire per mettersi in salvo. Sono almeno 100.000 le persone attualmente sfollate in tutta la provincia. Parlando oggi nel corso di un briefing con la stampa a Ginevra, il portavoce dell'Unhcr, Andrej Mahecic, ha dichiarato che nei mesi passati si è registrato un drastico aumento di aggressioni brutali perpetrate da gruppi armati, con le ultime settimane rivelatesi il periodo più instabile dagli incidenti scoppiati nell’ottobre del 2017. In totale, nella provincia sono stati registrati almeno 28 attacchi dall’inizio dell’anno. Attualmente, risultano aggressioni commesse in nove dei sedici distretti di Cabo Delgado. La provincia è una delle aree meno sviluppate del paese. Le violenze si stanno ora verificando anche nei distretti meridionali di Cabo Delgado, spingendo le persone a fuggire verso Pemba, il capoluogo della provincia. Uno degli incidenti più recenti è avvenuto a soli 100 chilometri da Pemba, ha affermato il portavoce. (segue) (Res)