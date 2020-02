Mozambico: Unhcr, migliaia di persone in fuga da violenze nella provincia di Cabo Delgado (3)

- I civili sono fuggiti in diverse direzioni, anche verso piccole isole in cui molti non hanno un alloggio in cui vivere. Alcuni, tra cui numerosi bambini e donne, dormono all’aperto e hanno accesso limitato all’acqua potabile. La maggior parte degli sfollati interni ha trovato riparo presso famiglie o amici andando, così, a incrementare la pressione sulle già scarse risorse locali. Molti sfollati vivono in condizioni estremamente precarie. Il mese scorso sei persone sono morte di diarrea sull’isola di Matemo. In risposta al rapido aggravarsi della situazione, e su richiesta del governo del Mozambico rivolta a tutte le agenzie umanitarie, l’Unhcr sta estendendo la propria presenza su tutta la provincia per rispondere in modo più efficace alle crescenti esigenze della popolazione sfollata. Molti sono sopravvissuti a violenze e violazioni dei diritti umani e necessitano urgentemente di protezione e sostegno psicosociale. L’Unhcr - ha annunciato Mahecic - contribuirà al coordinamento di tutte le attività di protezione in partenariato col governo. (segue) (Res)