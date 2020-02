Campania: Cesaro (FI), interrogazione urgente su mancati stipendi Acer

- "Ci sono 250 lavoratori dell'Acer senza stipendio, senza una spiegazione accettabile: se è vero, come sembra, che gli ex dipendenti degli Iacp non si sono visti accreditare lo stipendio di gennaio perché al bilancio Acer sarebbe mancato il parere dei revisori ci troveremmo di fronte ad un fatto gravissimo: quello di una Regione che non vigila, che non interviene per tempo e che consente che a pagare gli errori di pochi siano centinaia e centinaia di famiglie campane che vivono di stipendio". Lo ha detto in una nota il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro. Che ha aggiunto: "Naturalmente non resterò a guardare e sono pronto a raccogliere l'appello del nostro coordinatore provinciale di Benevento Domenico Mauro: depositerò nelle prossime ore un'interrogazione urgente a risposta scritta perché su questa ennesima vicenda di inefficienza regionale si faccia chiarezza. Nelle more invito il governatore campano a spendersi in prima persona affinché vengano corrisposti gli stipendi a questi lavoratori", ha concluso Cesaro. (Ren)