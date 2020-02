Pd: Mauri, sicurezza e immigrazione diventino due bandiere del partito

- Il viceministro dell’Interno Matteo Mauri, intervenendo alla Direzione nazionale del Partito democratico, ha sottolineato che "sicurezza e immigrazione devono diventare due bandiere del Pd. E' assurdo lasciarle alla destra". Noi sulla sicurezza, ha aggiunto Mauri, abbiano molto da dire. E non solo perchè siamo gli unici in grado di mettere in campo iniziative sulla sicurezza a 360 gradi. A partire dalla riqualificazione urbana e sociale e dalla sicurezza integrata e partecipata. Condizioni necessarie per togliere l'acqua in cui nuota la criminalità. Ma anche perchè - ha proseguito - abbiamo le carte in regola sulla sicurezza intesa in senso classico, quello della repressione e delle Forze di polizia. Basti dire che i governi con il Pd negli ultimi 10 anni sono quelli che hanno stanziato più soldi in assoluto per le Forze dell’ordine. Molti miliardi in più rispetto alla Lega e al centrodestra. Anzi, spesso i nostri governi hanno rimediato ai tagli fatti dalla destra. Per questo non è più accettabile che bastino due slogan e una felpa per fare i paladini della sicurezza. Abbiamo il dovere di fare in modo che la la percezione della sicurezza percepita torni a coincidere con quella reale". (segue) (Com)