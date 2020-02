Pd: Mauri, sicurezza e immigrazione diventino due bandiere del partito (2)

- Nel corso del suo intervento, il viceministro ha poi affermato: "Basta essere timorosi anche sul tema immigrazione. Dobbiamo arrivare a imporre il nostro punto di vista. A volte sembra che il centrosinistra si nasconda, che cerchi di evitare il tema. Dobbiamo avere più coraggio. Sostenere a testa alta le nostre idee sulla la gestione del fenomeno migratorio. Diciamo con chiarezza che i decreti Salvini sono criminogeni e sono stati costruiti esattamente con l’obiettivo di creare più insicurezza nel Paese e alimentare più illegalità per trarne un profitto politico. Siamo al lavoro per cambiarli anche perchè producono un danno evidente a tutti i cittadini italiani. Ma dobbiamo sapere che su questo al nostro Paese serve una nuova legge avanzata e moderna. E su tutto questo - ha concluso - dobbiamo lavorare con forza e intelligenza". (Com)