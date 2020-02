Coronavirus: presidente Fontana visita la Chinatown milanese - foto

- Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana in via Paolo Sarpi per l'incontro con i rappresentanti della Comunità Cinese e le associazioni dei Commercianti della Chinatown milanese. Con il governatore il console generale della Repubblica Popolare Cinese, Song Xuefeng, e i presidenti delle associazioni cinesi di Milano e della Lombardia. (Foto: Agenzia Nova) (Rem)