Rifiuti Lazio: Comune Civitavecchia, bene incontro sindaci con assessore Valeriani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto oggi l'incontro tra l'assessore regionale all'Ambiente, Massimiliano Valeriani e i Comuni interessati alla realizzazione di impianti di piccola taglia per la chiusura del ciclo dei rifiuti sul territorio di competenza dell'Osservatorio Ambientale. Vi hanno preso parte il sindaco di Allumiere Antonio Pasquini, il vicesindaco di Civitavecchia Massimiliano Grasso e l'assessore all'Ambiente Manuel Magliani, il sindaco di Manziana Bruno Bruni, il sindaco di Monte Romano Maurizio Testa, il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei e il sindaco di Tolfa Luigi Landi (era assente per altri impegni il sindaco di Tarquinia Alessandro Giulivi). "I rappresentanti istituzionali hanno confermato la disponibilità del territorio a un sistema di smaltimento completo e tarato esclusivamente sul fabbisogno del territorio rappresentato, nel principio dell'autosufficienza e della responsabilità di un comprensorio virtuoso - si legge in una nota del Comune di Civitavecchia -. L'assessore Valeriani ha appreso con soddisfazione assicurando la disponibilità della Regione a sostenere e accompagnare il progetto, che potrebbe diventare pilota, essendo l'operazione interamente pubblica. Entro un mese i comuni e la Regione torneranno ad incontrarsi a Civitavecchia per gli approfondimenti tecnici del caso".(Com)