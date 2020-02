Ambiente: Gava (Lega), vicini a lavoratori Ministero in stato di agitazione

- La deputata della Lega Vannia Gava, ex sottosegretario all'Ambiente, sottolinea che "mentre Costa e Morassut perdono tempo il ministero dell'Ambiente muore. Mancati adeguamenti retributivi ai dipendenti, incapacità organizzative, ascensori guasti, inaccessibilità per i disabili e riscaldamenti fuori uso. Siamo vicini - afferma in una nota - alle lavoratrici e ai lavoratori del ministero dell'Ambiente che hanno dichiarato lo stato di agitazione in modo unitario, dalla Cgil alla Uil". Gava inoltre prosegue: "Mentre in tutto il mondo infatti le politiche ambientali diventano centrali, in Italia il ministero preposto è ostaggio delle paturnie ideologiche giallorosse ed è totalmente bloccato. Chiederemo conto in Parlamento alla presidenza del Consiglio e al ministro della Pubblica amministrazione delle giuste rivendicazioni dei dipendenti di via Cristoforo Colombo. Con Pd e M5s al governo nella Terra dei Fuochi aumentano solo i fuochi, il risanamento ambientale di Taranto resta sulla carta e tra Roma e Napoli la crisi dei rifiuti diventa emergenza sanitaria. Peggio di così non avrebbero potuto fare".(Com)