Coronavirus: F. Sala, no alla psicosi, sosteniamo la comunità cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I casi sono circoscritti e non frequentando ristoranti o negozi cinesi presenti sul nostro territorio si finisce per danneggiare tutta l’economia”. Lo ha detto Fabrizio Sala, vicepresidente di Regione Lombardia, nel corso dell'iniziativa 'Il Tè dell'Amicizia', promossa a Milano in un ristorante cinese per dire no alla psicosi che ha portato alcuni italiani a disertare la cucina cinese. Presenti anche la capogruppo alla Camera Mariastella Gelmini, l'eurodeputato Massimiliano Salini, il consigliere del Comune di Milano Franco D'Alfonso, la console generale cinese aggiunta a Milano Wang Huijuan e Sandro Chen, imprenditore cinese e amministratore delegato dell'azienda catena di supermercati Aumai. "Dobbiamo smontare le fake news o notizie ingigantite. Dobbiamo far capire a tutti che la comunità cinese non deve essere demonizzata, anzi, va sostenuta ancora di più in un momento come questo", ha aggiunto Fabrizio Sala. È di oltre 13 miliardi in nove mesi - sottolinea una nota di Forza Italia - l'interscambio lombardo con la Cina sui 34 miliardi italiani. La Lombardia rappresenta, infatti, più di un terzo del totale nazionale (38,7 per cento). L'import da solo vale circa 10 miliardi sui 24 nazionali (41 per cento) e l'export 3 miliardi su 9 (33 per cento). "Ci auguriamo che presto in Cina riaprano fabbriche e scuole - ha proseguito Fabrizio Sala. Per la Lombardia la Cina è un grande partner economico con un forte interscambio commerciale ed è importante per noi dare un segnale di vicinanza al popolo cinese e di rassicurazione ai nostri connazionali, senza alimentare eccessi di allarmismi o psicosi ingiustificata". "Collaboriamo con la Cina sul piano economico e istituzionale e abbiamo bisogno che questo rapporto riprenda al più presto. Ci sono parecchie aziende italiane in Cina e ci sono anche imprenditori cinesi che hanno aziende italiane. Economicamente è fondamentale che tutto si risolva nel più breve tempo possibile”, ha concluso il vicepresidente lombardo.(com)