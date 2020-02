Dazi: Di Maio, azioni singoli paesi portino ad una soluzione europea

- L'Italia vuole fare in modo che l'azione dei singoli paesi conduca comunque ad una soluzione europea sulla questione dei dazi. È quanto dichiarato dal ministro degli Esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in conferenza stampa a Madrid al termine dell’incontro l'omologo spagnolo, Arancha González Laya. Per il ministro non è possibile trovare soluzioni solo a livello bilaterale. Di Maio ha espresso l’auspicio che possa prevalere quella che è la vocazione naturale tra i due mercati, quello degli Stati Uniti e quello europeo all'interscambio. (Res)