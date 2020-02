Speciale infrastrutture: ministro armeno incontra delegazione Adb, focus su Corridoio Nord-Sud

- Il ministro delle Infrastrutture e dell’Amministrazione territoriale armeno, Suren Papikyan, ha incontrato una delegazione della Banca asiatica di sviluppo (Adb) guidata dal direttore per i Trasporti e le Comunicazioni del dipartimento per l’Asia centrale e occidentale, Dong-Soo Pyo. Lo si apprende da una nota del dicastero di Erevan, secondo la quale le parti hanno discusso il corso dei progetti per la costruzione di autostrade che le autorità nazionali stanno realizzando nel quadro del Corridoio di trasporto internazionale Nord-Sud. “Si tratta di un programma di rilevanza strategica non solo per il nostro governo, ma per lo sviluppo di tutta la regione”, ha detto il ministro. (Res)