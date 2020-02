Speciale infrastrutture: De Micheli, bilancio ambizioso per rilanciare Unione europea e garantire occupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un bilancio europeo ambizioso è lo strumento per rilanciare l’Unione europea garantendo sicurezza e occupazione. Lo scrive il ministro dei Trasporti e delle infrastrutture, Paola De Micheli, in un messaggio inviato in occasione del convegno di alto livello in corso alla Camera di Commercio di Roma sui negoziati per il nuovo bilancio europeo per il periodo 2021-2027 (Quadro Finanziario Pluriennale, Qfp). “Il bilancio europeo ‪2021-27‬ non deve limitarsi solo a considerazioni di natura finanziaria, ma deve tenere conto dell'idea che abbiamo dell'Europa e degli europei per evitare che i risultati delle politiche dell'Unione siano troppo lontani dalle grandi aspettative delle persone. Un bilancio ambizioso è lo strumento per rilanciare l'Europa garantendo sicurezza, occupazione e una crescita sostenibile ambientalmente e socialmente, la vera crescita giusta”, afferma De Micheli. “L'Italia – aggiunge - ha posto come prioritaria la richiesta, tra l'altro, di destinare più fondi a progetti di sicurezza, messa in sicurezza e monitoraggio delle infrastrutture. Il settore dei trasporti rappresenta oggi un quarto delle emissioni ad effetto serra dell'Unione europea e con un trend in crescita”. Il ministro sottolinea che “la strategia del Green Deal della Commissione indica l'obiettivo di una riduzione delle emissioni del 90 per cento entro il 2050, cui dovranno concorrere tutte le modalità di trasporto”. Per questo, sottolinea, “è fondamentale che l'Ue adotti una politica a 360 gradi che sia coerente con la richiamata centralità del comparto trasporti e con l'esigenza di declinare tale ruolo, nei prossimi anni, lungo i due grandi obiettivi strategici dello sviluppo e della sostenibilità. La portata della sfida - conclude - richiede nuove politiche e finanziamenti che permettano di declinare concretamente l'elevato livello di ambizione”. (Res)