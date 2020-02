Speciale infrastrutture: Emirati, Adnoc Logistics & Services testa biocombustibili per le proprie navi

- La società egli Emirati Arabi Uniti Adnoc Logistics and Services testerà biocarburanti in sostituzione della nafta per le proprie navi. Parte della Compagnia petrolifera nazionale di Abu Dhabi (Adnoc), l'azienda si è prefissata di adempiere nel corso del 2020 alle normative introdotto dall’Organizzazione marittima internazionale in merito alle emissioni massime di zolfo da parte delle navi. (Res)