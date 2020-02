Speciale infrastrutture: Brasile, approvata bozza del bando per l'asta di affidamento del servizio internet 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I componenti del consiglio dell'Agenzia nazionale delle telecomunicazioni brasiliana (Antel) hanno approvato la bozza del bando relativo all'asta per l'affidamento del servizio internet 5G nel paese. A seguito dell'approvazione della bozza, il bando sarà ora sottoposto a consultazione pubblica per 45 giorni e successivamente, a un ulteriore voto prima di essere pubblicato definitivamente. In particolare nell'asta verranno offerte quattro bande di frequenza, spettri utilizzati per la fornitura di telefonia cellulare e pay TV. (Brb)