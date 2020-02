Pd: Bernini (FI), Zingaretti faccia tosta comunista

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, osserva che "Zingaretti ha riproposto oggi, nella sua relazione, la vecchia massima di Lenin secondo cui la menzogna detta da un comunista diventa una verità rivoluzionaria. Azionista politico e principale sostenitore del governo più improvvisato e trasformista della Repubblica - continua Bernini in una nota -, ha infatti avuto la faccia tosta di condannare chi volesse prolungare la legislatura 'con soluzioni improvvisate o trasformismi'. Una contraddizione in termini che conferma come per la sinistra i peggiori pateracchi di cui è protagonista siano legittimi, mentre qualsiasi alleanza che la escludesse sarebbe invece uno sfregio alla democrazia". Per la senatrice azzurra, "è la concezione proprietaria delle istituzioni grazie alla quale il Pd è al governo da quasi un decennio senza aver mai vinto le elezioni. Del Paese a questi signori non interessa nulla: l’importante è conservare il potere, anche a costo di affossare il Paese, come sta purtroppo facendo il governo giallorosso".(Com)