Messico: Lopez Obrador annuncia lotteria per assegnare aereo presidenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha annunciato che il lussuoso aereo presidenziale "José Maria Morelos y Pavon", da tempo messo in vendita per combattere sprechi e garantire all'erario risorse aggiuntive, sarà assegnato con una lotteria, i cui proventi saranno utilizzati per acquistare equipaggiamenti medici per gli ospedali. “La decisione è stata presa dopo analisi e riflessioni. L’aereo verrà messo alla lotteria per non avere problemi di tempo e consentire a tutti i messicani che vogliono aiutare di partecipare”, ha detto il capo dello stato parlando in conferenza stampa. In totale verranno offerti 6 milioni di biglietti a 500 pesos ciascuno (circa 24 euro). L’obiettivo è raccogliere 3 miliardi di pesos (circa 140 milioni di euro). L’estrazione è programmata per il 15 settembre 2020. (segue) (Mec)