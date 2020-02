Messico: Lopez Obrador annuncia lotteria per assegnare aereo presidenziale (2)

- L'apparecchio, valutato 130 milioni di dollari, era stato messo in vendita tramite la United Nation Global Market (Ungm) e da oltre un anno era parcheggiato in una base della California, negli Usa. Nel corso dei mesi sono stati individuati 42 possibili compratori, dodici dei quali hanno manifestato interesse. Solo sei hanno effettivamente realizzato una proposta, due di loro, superiore al prezzo stimato. Nessuna delle operazioni è però andata a buon fine e, secondo quanto riferiva nei giorni scorsi Jorge Mendoza Sanchez, direttore del Banobras (Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos), l'aereo verrà riportato in patria la settimana prossima. (segue) (Mec)