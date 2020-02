Speciale difesa: Siria, 35 figli di miliziani Stato islamico lasciano campo di al Hol per la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Figli di miliziani dello Stato islamico di origine russa e attualmente detenuti nel campo di prigionia di al Hol in Siria orientale, 35 bambini sono partiti per la Russia. L’iniziativa è frutto del coordinamento tra l’amministrazione autonoma curda in Siria nord-orientale e il Commissariato per i diritti dell’infanzia presso la presidenza della Federazione russa. Il campo di al Hol è controllato dalle Forze democratiche siriane (Fds), gruppo ribelle che combatte lo Stato islamico in Siria con l'appoggio della coalizione internazionale contro il terrorismo. (Res)