Speciale difesa: Mbda firma due contratti con Cipro

- Mbda ha firmato due contratti con Cipro che prevedono la vendita di missili terra-aria Mistral per un valore di 150 milioni di euro e di una batteria costiera equipaggiata con missili anti-navi Exocet per 90 milioni di euro. Lo riferisce il quotidiano francese “La Tribune”, spiegando che nel 2019 il gruppo ha registrato risultati positivi nell'export senza però ottenere contratti importanti. Tra gli accordi c'è quello riguardante la vendita di sistema di difesa anti-aerei Mistral 3 alla Serbia e quello per la fornitura di tre pattugliatori OPV-58 realizzati da Kerhsip (joint venture tra Naval Group e Piriou) al Senegal. Kership sta negoziando con Cipro la vendita di due pattugliatori Opv-59 per una costo di 75 milioni di euro. (Res)