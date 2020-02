Speciale difesa: Spagna, Tecnobit rinnoverà optoelettronica unità marina

- La compagnia Tecnobit è stata scelta dalla marina spagnola per rinnovare le apparecchiature di optoelettronica dei pattugliatori di classe Serviola e delle fregate di classe Santa Maria per un importo di 1,3 milioni di euro fino al 2021. Il contratto è rinnovabile per altri 12 mesi per 900.000 euro. Le opere di manutenzione, scrive il sito specializzato “Info defensa”, consentiranno alla marina spagnola di prolungare l'attività delle navi prima che vengano sostituite dalla classe Meteoro nel caso dei pattugliatori e dalle fregate F-110 nel caso delle unità di classe Santa Maria. (Res)