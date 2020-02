Balcani: segretario generale Onu, sosteniamo integrazione della regione nell'Ue

- Le Nazioni Unite hanno l'interesse a sostenere l'integrazione del Montenegro e del resto della regione balcanica nell'Ue. Lo ha affermato oggi il segretario generale dell'Onu Antonio Gutteres durante un incontro, tenutosi a New York, con il presidente del parlamento montenegrino Ivan Brajovic. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rtcg", Gutteres ha dichiarato che l'Onu vuole "la stabilità e la prosperità della regione". Brajovic ha ribadito che il suo paese "è dedito ai valori basilari dell'Onu in qualità di paese civile e secolare che rappresenta la casa per tutti i propri cittadini". (Mop)