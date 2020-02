Milano: è fuori pericolo di vita operaio investito da tir in centro

- È fuori pericolo di vita l'operaio di 35 anni rimasto schiacciato tra un tir in manovra e un muro all'interno del cantiere dello stabile di via della Moscova noto come "Cortile della seta". È quanto si apprende da fonti ospedaliere del Niguarda dove l'uomo è ricoverato in prognosi riservata con una rottura della milza. (Rem)