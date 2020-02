Montenegro: opposizione, paese attraversa la crisi più grande degli ultimi 20 anni

- Il Montenegro sta attraversando la crisi politica, istituzionale e sociale più grande degli ultimi 20 anni. Lo ha dichiarato il segretario del Montenegro democratico (opposizione) Aleksa Becic al commissario all'Allargamento e alla politica di vicinato dell'Ue Oliver Varhelyi durante la visita di quest'ultimo a Podgorica. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rtcg", Becic ha riferito che "il Montenegro sta attraversando una situazione di emergenza: in questo momento centinaia di migliaia di cittadini di tutte le religioni e gruppi etnici esprimono pacificamente la propria insoddisfazione per l'approvazione di una legge (sulle libertà religiose) ingiusta, inaccettabile e anticostituzionale". Becic ha inoltre detto che "l'emergenza è data anche dal fatto che in questo momento non ci sono le condizioni per organizzare le elezioni in modo libero, dato che il Partito democratico dei socialisti (Dps, leader della maggioranza) ha bloccato e reso insensato il processo delle riforme elettorali". (segue) (Mop)