Sanità: Fp Cgil, bene Regione Lazio su applicazione contratto medici e dirigenti Ssn

- "Dopo una prima fase di confusione, a seguito di una nota diffusa da alcune Aziende sanitarie della Regione, che ritardava l'erogazione degli arretrati del contratto delle Dirigenza del servizio sanitario regionale, la Regione Lazio è intervenuta tempestivamente ed efficacemente per garantire, già da febbraio, le risorse nella busta paga dei professionisti". Lo dichiara, in una nota, Francesco Palmeggiani, segretario regionale delle Fp Cgil medici e dirigenti Ssn. "La nostra organizzazione sindacale è intervenuta subito presso gli organi competenti appena ha saputo dell'ingiustificato ritardo - spiega Palmeggiani -. Esprimiamo il nostro apprezzamento per la rapidissima risposta della Regione, che ha risolto il problema in 24 ore, mandando una nota risolutiva a tutte le direzioni aziendali. Ora sarà necessario vigilare in tutte le Aziende per la corretta applicazione di tutti gli istituti economico-normativi, per aprire una nuova stagione di costruttive relazioni sindacali. Noi ci siamo", conclude il segretario. (Com)