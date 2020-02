Cultura: da Comune Milano sì a progetto Casva, costerà oltre 7 milioni di euro e ospiterà anche l'archivio di Enzo Mari (2)

- Parte del fondo acquisito sarà già esposto al pubblico nella mostra "Enzo Mari curated by Hans Ulrich Obrist" che Triennale Milano gli dedicherà in occasione della prossima Milano Artweek 2020, con la curatela storica di Francesca Giacomelli e la direzione artistica di Lorenza Baroncelli. Dal 17 aprile, e fino al 6 settembre 2020, sarà quindi possibile ammirare progetti, modelli, disegni e materiali di archivio, alcuni dei quali provenienti appunto dall'archivio donato al Comune di Milano, che documentano oltre 60 anni dell'attività di Mari, insieme agli interventi di una serie di artisti e progettisti di fama internazionale invitati dal curatore a rendere omaggio al lavoro e alla figura di Enzo Mari. (com)