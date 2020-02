Speciale difesa: Francia, lo Stato cerca di riprendersi i quartieri degradati

- In Francia, lo Stato cerca di riportare l'ordine all'interno di quartieri sensibili e zone degradate. Lo scrive il quotidiano francese “Le Figaro”, spiegando che lo scorso anno sono stati dispiegati 600 agenti in 47 zone a rischio, con un forte tasso di delinquenza. “Abbiamo deciso di finirla con la commedia dell'arte e di cominciare con la politica del concreto”, ha detto li ministro dell'Interno, Christophe Castaner, spiegando che l'obiettivo è quello di colpire i traffici illeciti di droga, prostituzione e armi in quelli che sono stati ribattezzati come i “quartieri di riconquista repubblicana (Qrr). L'obiettivo del presidente Emmanuel Macron è quello di arrivare a 60 Qrr entro la fine del mandato. (Res)