Speciale difesa: Regno Unito, in calo fiducia nella polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'opinione pubblica britannica rischia di perdere fiducia nella polizia a causa della sua incapacità di contrastare crimini minori come i furti di auto e nelle abitazioni. Lo scrive il quotidiano "The Times", commentando i risultati di uno studio pubblicato dall'Ispettorato di polizia (Hmic), l'ente statale per il controllo sulle forze dell'ordine del Regno Unito. Secondo la ricerca, nel paese solo il 4 per cento degli autori di "piccoli reati" viene arrestato e condannato. Praticamente, gli agenti "ignorano" questi crimini e le vittime ormai non li denunciano più, avendo perso la speranza che i colpevoli siano puniti. "La gente brontola che la polizia ha una capacità estremamente limitata di affrontare questi reati", ha dichiarato al "Times" l'ispettore Matt Parr dell'Hmic. Il funzionario ha aggiunto che c'è da chiedersi fino a quando la società potrà tollerare una simile situazione. (Res)