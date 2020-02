Speciale difesa: Siria, forze Assad prendono il controllo di Saraqib

- L'esercito del governo siriano di Bashar al Assad ha preso ieri sera il controllo della città di Saraqib nella provincia di Idlib. L'Osservatorio siriano per i diritti umani ha affermato che 17 civili, compresi diversi bambini, sono stati uccisi in un raid lanciato dall’aviazione fedele al governo del presidente Bashar al Assad, colpendo diverse aree della Siria nord-occidentale controllate da fazioni armate. L'Osservatorio ha aggiunto che tra i morti "10 civili sono stati uccisi in un'incursione russa nella periferia est di Idlib". (Res)