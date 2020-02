Speciale difesa: Yemen, Onu ridurrà gli aiuti alle aree controllate dagli Houthi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La più grande “operazione mondiale di aiuti umanitari verrà ridotta il prossimo mese nelle aree yemenite controllate dai ribelli sciiti Houthi, perché i donatori e gli operatori non possono più garantire che il cibo per milioni di persone raggiunga coloro che ne hanno veramente bisogno”, lo riferisce l’emittente panaraba “al Arabiya” che cita fonti delle Nazioni Unite. Secondo le fonti i ribelli sciiti Houthi che controllano il nord dello Yemen stanno ostacolando gli sforzi per procurare cibo e altra assistenza ai bisognosi, in misura non più tollerabile. "L'ambiente operativo nel nord dello Yemen è peggiorato così drammaticamente negli ultimi mesi che gli operatori umanitari non possono più gestire i rischi associati alla fornitura di assistenza al volume che siamo attualmente", ha detto un alto funzionario delle Nazioni Unite. A meno che le cose non migliorino, operatori umanitari e donatori non avranno “altra scelta” se non quella di ridurre l'assistenza, ha detto il funzionario. Ciò include la riduzione di alcuni aiuti alimentari controllati dal Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (Wfp), che alimenta più di 12 milioni di yemeniti al mese, l'80 per cento dei quali nelle aree di Houthi. (Res)