Speciale difesa: Siria, Cavusoglu, delegazione militare russa in visita ad Ankara domani per discutere situazione a Idlib

- Una delegazione militare russa sarà in visita in Turchia domani per discutere la situazione nella provincia siriana di Idlib. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa turca “Anadolu”. L’incontro delle due delegazioni giunge nel pieno della tensione tra Turchia e Russia nella provincia di Idlib dopo che nella notte tra il 2 e il 3 febbraio l'esercito fedele al presidente Bashar al Assad, sostenuta da Mosca, ha colpito un convoglio militare turco nella provincia di Idlib, uccidendo sette militari turchi. All'attacco la Turchia ha risposto con forza colpendo almeno 50 obiettivi delle forze governative e delle milizie alleate e uccidendo oltre diversi militari siriani. Come ammesso dallo stesso presidente turco Recep Tayyip Erdogan l'episodio ha rappresentato un punto di svolta per la Turchia in Siria, portando molto vicino allo scontro Ankara, che sostiene i ribelli islamisti presenti a Idlib, e Mosca che invece appoggia a livello militare il governo di Assad. Ieri, sempre Cavusoglu, ha rivelato che i presidenti di Russia e Turchia, Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan, si potrebbero incontrare nel prossimo futuro per discutere la situazione attuale nella provincia siriana nordorientale di Idlib. Parlando ieri da Baki, il responsabile della diplomazia turca ha sottolineato: “Siamo costantemente in contatto con i nostri colleghi della Federazione Russa: una delegazione russa arriverà presto in Turchia, e un incontro a livello dei capi di Stato potrebbe essere organizzato se necessario. La Turchia ha un problema con le forze del governo siriano, e non con la Russia”. (Res)