Speciale difesa: Conferenza industriale militare India-Russia, 14 protocolli di intesa tra aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto ieri a Lucknow, nello Stato indiano dell’Uttar Pradesh, il quinto ciclo della Conferenza industriale militare India-Russia (Irmic), a margine del salone DefExpo (5-11 febbraio). La conferenza è stata copresieduta dal sottosegretario alla Difesa dell’India, Ajay Kumar, e dal viceministro dell’Industria e del commercio della Federazione Russa, Oleg Rjazantsev. L’incontro è stato incentrato sugli sviluppi dell’accordo intergovernativo firmato nel settembre 2019 a Vladivostok sulla produzione congiunta in India di pezzi di ricambio per attrezzature russe in uso nelle forze armate indiane; tra produttori di apparecchiature originali (Oem) russi e aziende indiane sono stati scambiati 14 protocolli d’intesa. La difesa è un pilastro della relazione bilaterale indo-russa: stando all’ultimo rapporto del Sipri, lo Stockholm International Peace Research Institute, relativo al periodo 2014-18, la Russia è il primo fornitore di armi dell’India, con il 58 per cento delle importazioni di Nuova Delhi, benché le forniture russe siano diminuite rispetto al 2009-13, quando costituivano il 76 per cento del totale indiano; a sua volta l’India, cui va il 27 per cento dell’export militare russo, nonostante una flessione del 42 per cento tra i due periodi, resta il cliente numero uno di Mosca. L’India, però, è anche “major partner” della difesa Usa e rischia di incorrere nelle sanzioni previste dalla legge statunitense Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (Caatsa) per i paesi terzi che concludono “significative transazioni” con 39 entità russe, tra le quali Rosoboronexport, l’agenzia per le esportazioni militari, con la quale il governo indiano è in stretti rapporti; la questione è oggetto di trattative tra Nuova Delhi e Washington. (Inn)