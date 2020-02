Speciale difesa: Iraq, ayatollah Sistani, forze di sicurezza indispensabili per evitare il caos

- L'autorità religiosa suprema sciita irachena, Ali al Sistani, ha affermato che le forze di sicurezza ufficiali "sono indispensabili per evitare il caos" in Iraq. Il rappresentante del clero sciita di Najaf, Ahmad al Safi, che ha letto il sermone di al Sistani, ha detto durante la preghiera del venerdì tenuta nel cortile di al Husayni a Karbala che "due cose legate agli eventi di questa settimana devono essere menzionate: in primo luogo, nonostante i ripetuti appelli dell'autorità religiosa circa la necessità di respingere la violenza e impegnarsi per la pace delle manifestazioni, abbiamo registrato incidenti dolorosi durante i giorni passati, l'ultimo dei quali si è verificato nella città di Najaf lo scorso mercoledì sera". Al Safi ha aggiunto: "Mentre l'autorità religiosa sciita condanna tutti gli attacchi e le trasgressioni che si sono verificate, ribadisce che le forze di sicurezza ufficiali sono indispensabili per evitare di cadere nel caos e disturbare l'ordine pubblico. Sono le forze di sicurezza che devono assumersi la responsabilità di mantenere la stabilità, proteggere gli spazi pacifici di protesta e i manifestanti, scoprire aggressori e intrusi e preservare gli interessi dei cittadini dagli attacchi dei sabotatori, e non vi è alcuna giustificazione per rinunciare ai propri doveri in questo quadro". (Irb)