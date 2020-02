Speciale difesa: Russia non progetta la creazione di una base militare nel Corno d'Africa

- La Russia non ha in mente di stabilire una base militare nel Corno d’Africa, e per questo motivo ha chiuso i negoziati in materia. Lo ha affermato l’ambasciatore russo in Somalia e Gibuti, Mikhail Golovanov, ripreso dall’agenzia di stampa “Sputnik”. “La questione relativa alla creazione di un punto di supporto tecnico e materiale per le navi russe a Gibuti non ha più grande importanza per Mosca, e per questo motivo non sono più in corso negoziati per l’istituzione di una base nella regione”, ha detto Golovanov. L’ambasciatore ha sottolineato al contempo come la situazione di sicurezza piuttosto precaria nella regione del Corno d’Africa porta alla necessità di incrementare le attività di pattugliamento nell’area. (Rum)