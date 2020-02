Speciale difesa: Volpi (Copasir) su 5G, non svendiamo il paese per qualche milione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir) Raffaele Volpi ha detto, in merito alle concessioni per il 5G, che "non si deve mettere in vendita la sicurezza del paese per qualche milione". "Abbiamo trasmesso un rapporto al parlamento. Tutto il comitato, compreso quello precedente presieduto dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini, ha avuto accesso a delle evidenze che, per ovvie ragioni, non si possono condividere all'esterno", ha detto Volpi, in un'intervista a "Formiche.net" commentando il rapporto del comitato di dicembre che invita il governo ad escludere le aziende cinesi dalla rete 5G. "Deve essere chiaro che non facciamo politica, né discriminiamo nessuno. Abbiamo fatto una segnalazione di pericoli concreti, siamo un organo fiduciario del Parlamento. Ora tocca al governo decidere, con quali mezzi non sta a noi dirlo. Ognuno si prenda le proprie responsabilità", ha aggiunto. (Res)