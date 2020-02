Ue: ministro Provenzano, Italia tra i maggiori contribuenti per rispondere a nuove sfide

- L'Italia è un contribuente attivo nel bilancio europeo, essendo uno dei paesi che è disposto ad investire più fondi per rispondere alle nuove sfide preposte. Lo ha detto il ministro per il Sud e la Cooperazione territoriale, Giuseppe Provenzano, a margine del convegno di alto livello in vista dell'apertura dei negoziati per il nuovo Quadro finanziario pluriennale (Qfp) dell'Unione europea sul periodo 2021-2027, in corso presso la sede della Camera di Commercio di Roma. "Il nostro compito è quello di costruire delle alleanze, provando a mettere al centro le questioni di interesse per i cittadini europei", ha sottolineato il ministro. (Res)