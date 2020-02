Imprese: Capone (Ugl), governo intervenga su formazione e costo lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli ultimi dati pubblicati dall'Istat delineano un quadro allarmante, oltre il 50 per cento delle pmi lamenta un eccessivo costo del lavoro che rappresenta anche il principale ostacolo all'assunzione di nuovo personale". E' quanto afferma, in una nota, Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, in merito ai dati contenuti nel Censimento permanente sulle imprese nel 2019 dell'Istat. " Solo un'impresa su cinque investe nella formazione dei propri dipendenti, e ciò è un danno per la nostra competitività, anche a livello internazionale - aggiunge -. La recente manovra finanziaria non contiene misure sufficienti per tutelare il tessuto imprenditoriale italiano e favorire così l'occupazione. Per questo, chiediamo al governo di intervenire a sostegno delle aziende italiane, mettendo in campo misure coraggiose, tra cui un taglio poderoso del cuneo fiscale e nuovi investimenti per far ripartire la crescita del Paese".(com)