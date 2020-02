Speciale energia: Etiopia, ministro Risorse idriche Bekele, negoziati su diga Gerd non comprometteranno interessi etiopi

- I negoziati sulla Grande diga della rinascita etiope (Gerd) sono stati condotti sulla base del principio di equità e ragionevolezza che “non comprometterà l'interesse etiope per un uso sostenibile delle acque del Nilo”. È quanto affermato dal ministro etiope delle Risorse idriche, dell'energia e dell'irrigazione, Seleshi Bekele, nel corso di un briefing con la stampa tenuto nella capitale Addis Abeba dopo gli ultimi colloqui di Washington con le controparti egiziane e sudanesi in merito al riempimento e funzionamento della diga. Il ministro ha osservato che i negoziatori etiopi hanno tenuto colloqui “proficui” che hanno consentito di restringere le principali lacune tecniche che finora hanno impedito il raggiungimento di un accordo globale. “Generalmente, quando parliamo di acqua del Nilo, siamo guidati da un principio che consente un uso equo e ragionevole senza causare danni significativi. Di conseguenza, una cosa di cui la popolazione dell'Etiopia dovrebbe rendersi conto è che tutti i paesi rivieraschi devono poter usare l'acqua in modo equo. Questo non dovrebbe essere una fonte di controversia”, ha sottolineato Seleshi, citato dall’agenzia di stampa “Ena”. Ribadendo che l'Etiopia non ha alcuna intenzione di danneggiare in modo significativo i paesi a valle, Bekele ha aggiunto che le parti sono ora al lavoro su come ridurre al minimo i danni per i paesi a valle (Egitto e Sudan) e garantire gli interessi dell’Etiopia. In vista della nuova tornata di colloqui, in programma Washington la prossima settimana, il ministro ha mostrato ottimismo affermando che ci sono problemi minori ancora da risolvere, precisando che si tratta di questi non “molto significative”, fra cui le questioni relative alla risoluzione legale delle divergenze, al meccanismo di coordinamento e allo scambio di dati sulla diga. Una volta superate le ultime divergenze, le tre parti si aspettano di firmare l’accordo finale entro la fine di febbraio. Nell’ultima riunione le parti hanno concordato di estendere di un mese il termine ultimo per la conclusione dei negoziati, inizialmente previsto per il 29 gennaio. Il mese scorso gli esperti di Etiopia, Egitto e Sudan riuniti nella capitale sudanese Khartum hanno concordato che il riempimento della diga avverrà durante la stagione delle piogge, da luglio ad agosto, e continuerà a settembre “a determinate condizioni”. (Res)