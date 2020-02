Speciale energia: Alekperov (Lukoil) ricevuto dal presidente turkmeno Berdimuhamedov

- Il presidente turkmeno Gurbanguly Berdimuhamedov ha ricevuto l’amministratore delegato della compagnia petrolifera russa Lukoil, Vagit Alekperov. È quanto riferisce l’ufficio stampa di Lukoil, secondo cui le parti si sono scambiate delle opinioni sulle prospettive per lo sviluppo dell'industria petrolifera e del gas in Turkmenistan. Il presidente turkmeno ha preso atto delle prospettive di cooperazione con Lukoil nell'ambito di un dialogo interstatale con la Russia. Alekperov, a sua volta, ha affermato che la società russa ha interessi strategici in Turkmenistan. Nel dicembre dello scorso anno, il direttore del dipartimento del ministero degli Esteri russo sui paesi della Csi Aleksandr Sternik ha notato il grande interesse delle principali compagnie energetiche russe a lavorare in Turkmenistan. Lo scorso agosto, il primo vice capo dello staff governativo della Federazione Russa Sergei Prikhodko ha detto ai giornalisti che le società Rosneft, Lukoil e Gazprom sono interessate allo sviluppo di giacimenti di petrolio e gas in Turkmenistan. (Res)