Speciale energia: Perù, Odebrecht chiede risarcimento per cancellazione contratto gasdotto sud

- La compagnia di costruzioni brasiliana Odebrecht, coinvolta nello scandalo di corruzione Lava Jato, ha denunciato lo stato peruviano davanti al Centro internazionale per il regolamento delle controversie relative ad investimenti (Ciadi), istituzione del gruppo della Banca mondiale. Secondo quanto si legge nel documento, visionato dal quotidiano “El Comercio”, la denuncia si deve al “colpo molto forte” sofferto dalla compagnia a seguito della cancellazione del contratto di concessione del gasdotto sud peruviano (Gsp), in cui sono coinvolte anche la spagnola Enagas e la peruviana Grana y Montero. Odebrecht ha presentato un sollecito di arbitraggio chiedendo oltre 1,2 miliardi di indennizzo. La società ha accusato lo stato peruviano di avere violato la convenzione tra il Perù e l’Unione economica belga-lussemburghese per la promozione e protezione reciproca degli investimenti. (Mec)