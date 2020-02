Tpl Roma: Pd Campidoglio, su mobilità palese fallimento giunta Raggi

- Dopo 4 anni ancora bozze e nessun progetto sul Tpl Roma: palese fallimento mobilità giunta Raggi. Lo scrive in una nota il gruppo del Pd capitolino. "Sono passati 4 anni dalle elezioni e ancora assistiamo a commissioni del tutto inconcludenti, ad assessori quasi sempre assenti, senza idee e senza progetti. A costoro si aggiungono consiglieri in preda alla fame di avere qualche riga sul giornale per non essere dimenticati - continua il gruppo Pd -. La sintesi dell'odierna seduta della commissione mobilità si potrebbe concludere così. Al di là di alcune dichiarazioni sulla metro C siamo ancora molto lontani dal definire qualsiasi prosecuzione. Peraltro se non fosse stato per l'intervento del Ministero, i 5 stelle avrebbero consentito il tombamento delle talpe ed il fermo lavori. Ad oggi nessuna idea sul tavolo, come al solito la giunta Raggi sta ancora studiando e la città sta pagando a caro prezzo lo stage di questi improvvisati amministratori. Bozze. Solo bozze di tanti progetti, giusto quel che basta per avere due righe sul giornale e poter fare un post in cerca di like che sono ogni giorno di meno. La realtà è un'altra: Metro C a rischio, metro B verso Casal Monastero in tribunale, metro D questa sconosciuta, Grab fermo, tram (su tutti la Tva) fermi, Atac in tribunale fallimentare, Roma Metropolitane in liquidazione, continue proroghe ai privati della Tpl che mettono di continuo a rischio gli stipendi ed infine per non farci mancare nulla l'annosa vicenda delle stazioni metro chiuse. Il fallimento della mobilità targato Raggi, Meleo, Calabrese, Stefano e compagnia cantando, è ormai evidente a tutti. Il Partito democratico è stato l'unico che pur non governando Roma ha dato tanto a questa città ad iniziare dai fondi del ministero a quelli della Regione: è ora - conclude il gruppo Pd capitolino - che i progetti, quelli per cui sono stati già stanziati i fondi, vengano realizzati e questa città ritrovi la sua vitalità".(Com)