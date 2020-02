Pd: Zingaretti apre a congresso straordinario, non nomi ma idee

- Il segretario del Pd Nicola Zingaretti apre il percorso a un congresso straordinario incentrato sui temi e non sui posti e annuncia che alla prossima assemblea nazionale del partito proporrà un nuovo presidente donna. "Ci serve un partito plurale, ricco di aree di pensiero, solidale, che dia valore e dignità agli iscritti - ha spiegato Zingaretti nel corso della direzione nazionale del partito -. Il Pd deve avere una vocazione maggioritaria e indicare una direzione, senza avere una tendenza onnivora, cannibalizzando gli altri. Per questo, non dobbiamo avere paura di un congresso politico straordinario, non è una fuga dall'agenda quotidiana ma un atto politico". Tuttavia, il nuovo congresso, per il segretario non dovrà essere un confronto "sui nomi ma sulle idee". Zingaretti ha quindi sottolineato la necessità di "una nuova segreteria unitaria e di un nuovo gruppo dirigente unitario" e ha fatto sapere che alla prossima assemblea proporrà "il nuovo presidente, una donna". (segue) (Rin)