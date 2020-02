Pd: Zingaretti apre a congresso straordinario, non nomi ma idee (2)

- Nel suo intervento, il segretario del Pd è tornato a parlare anche del governo e dei rapporti con gli altri partiti di maggioranza. "Noi siamo centrali - ha precisato -. Il M5s rischia una disgregazione, mentre Italia viva continua nella sua corsa solitaria ed enfatizza i conflitti anche quando le sue ragioni possono avere un fondamento". Quanto poi alle polemiche sollevate dal partito di Matteo Renzi negli ultimi giorni, in particolare sulla prescrizione, ha replicato: "in molti casi il dibattito è confuso e strumentale, sappiamo che c'è tanto da migliorare, ma resto assai perplesso quando sento giudizi sul Pd come se fosse un vecchio arnese. Il partito può portare avanti l'agenda di governo, compito reso complesso dalla continua fibrillazione politica. Da altri mi aspetterei più misura e rispetto, soprattutto da chi dice di essere avversario di Salvini e ogni giorno si mette in cattedra per dirci come essere più riformisti". (segue) (Rin)