Pd: Zingaretti apre a congresso straordinario, non nomi ma idee (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zingaretti ha poi lanciato un messaggio chiaro: "questo è un governo del Pd e ora deve accelerare", perciò "non siamo disposti a subire temporeggiamenti o manovre per indebolire l'esecutivo". Sulle future alleanze, in particolare con il M5s, invece ha ribadito: “valuteremo regione per regione ma bisogna almeno provare a costruire un progetto”. E per quanto riguarda la Puglia, infine, ha precisato: "In un sistema di elezione diretta, sta a Renzi decidere una bussola. Non c'è spazio per un terzo polo, lo stesso Salvini ne ha determinato la fine: o si sta di qua o di là. Spero che in Puglia ci ripensi sulla scelta del candidato presidente". (Rin)