Serbia: presidente Vucic con eurodeputati Bilcik e Fajon, focus su dialogo fra partiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo, Aleksandar Vucic, ha avuto oggi un colloquio con il relatore del parlamento europeo per la Serbia, Vladimir Bilcik, e con la presidente della Delegazione del parlamento Ue per i rapporti con il paese balcanico, Tanja Fajon. Secondo una nota della presidenza serba, al centro della riunione sono stati i temi relativi al percorso europeo di Belgrado e i risultati del dialogo fra le forze politiche nazionali condotto con la mediazione di rappresentanti del parlamento Ue. Vucic ha reso noto che il parlamento della Serbia ha nominato una commissione di sorveglianza e tre componenti del consiglio dell'organismo regolatore per i media elettronici. In questo modo, ha precisato il capo dello Stato, è stato attuato l'ultimo obbligo previsto dagli accordi presi nel corso del dialogo che ha visto al centro le condizioni per tenere le prossime elezioni in Serbia. (segue) (Seb)