Libri: domenica al Ridotto del Teatro Valli di Reggio Emilia presentazione di “L'opera interminabile”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A “Finalmente domenica” del 9 febbraio, andrà in scena, alle ore 11, presso il Ridotto del Teatro Municipale Valli di Regio Emilia, Vincenzo Trione, critico d'arte contemporanea, presenterà il volume “L'opera interminabile” (Einaudi, 2019). Cosa accomuna artisti come Kiefer, Kentridge, Boltanski, Barney e Hirst, scrittori e poeti come Pamuk e Balestrini, cineasti come Iñárritu e Greenaway, musicisti come Björk e creatori di scenografie come Es Devlin? È questa la domanda che l’autore ha posto alla base della sua opera nella quale, esplorando le biografie e le opere degli artisti, ha voluto creare un immaginario percorso museale alla scoperta di pittura, scultura, fotografia, cinema, video, musica, letteratura. (Ren)