Coronavirus: ricoverati due studenti cinesi dell'Università statale di Mosca per analisi

- Due studenti dell'Università statale di Mosca provenienti dalla Cina saranno sottoposti nelle prossime 24 ore ad analisi di laboratorio per accertare la presenza del nuovo coronavirus. È quanto si apprende da un rapporto del quartier generale operativo per il monitoraggio dell'epidemia da coronavirus della città di Mosca. "Il 7 febbraio, durante una delle ispezioni quotidiane nell'università di Mosca, due studenti cinesi hanno mostrato lievi sintomi di infezione acuta delle vie respiratorie. Come sempre accade in questi casi, vengono inviati al primo ospedale per le malattie infettive. I pazienti vengono sottoposti a una gamma completa di trattamenti e misure diagnostiche. Nel corso di un giorno, verrà eseguita un'analisi di laboratorio sul nuovo coronavirus", si afferma nel rapporto. "Non ci sono casi di una nuova infezione da coronavirus a Mosca. Vi ricordiamo che, come misura preventiva, gli operatori sanitari del Centro di profilassi, così come il personale universitario, conducono un esame medico giornaliero degli studenti che sono giunti dopo le vacanze dalla Cina", si legge ancora nel rapporto. In precedenza, il rettore dell'Università statale di Mosca Viktor Sadovnichij ha riferito del ricovero di alcuni studenti universitari, tra i quali cinesi, per sospetta influenza. Su nessuno dei pazienti precedentemente ricoverati in ospedale è stato riscontrato il coronavirus del nuovo tipo. (Rum)