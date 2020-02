Milano: De Corato, guasti e insicurezza malgrado aumento biglietto, milanesi beffati 2 volte

- “Ancora una volta la circolazione della metropolitana di Milano è stata sospesa a causa di un guasto agli impianti, questa volta alla stazione di Pagano. Con l’aumento del biglietto a 2 euro voluto dalla Giunta Sala con la ‘scusa’ di migliorare la qualità del servizio, tra insicurezza, brusche frenate e malfunzionamenti, i milanesi sono stati beffati due volte”. Commenta così l’ex vice Sindaco di Milano ed assessore regionale alla sicurezza, polizia locale ed immigrazione Riccardo De Corato l’ennesimo guasto di questa mattina in metropolitana. “Non si contano più né gli episodi violenti ai danni di passeggeri e del personale, né le fermate improvvise che hanno anche causato feriti, né i guasti alla linea che hanno creato non pochi disagi ai cittadini” prosegue De Corato rilevando che “se questa scarsa manutenzione e scarsa sicurezza sono il modo dell’amministrazione d’incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico da parte di lavoratori e cittadini, non avrà un grande successo”. (Com)