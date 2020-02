Nigeria: coronavirus, Croce Rossa mobilita 1 milione di volontari

- La Croce Rossa della Nigeria ha mobilitato circa un milione di volontari per far fronte alla possibile diffusione del coronavirus nel paese, oltre al focolaio di febbre di Lassa. Lo ha riferito alla "Bbc" il segretario generale della Croce Rossa nigeriana, Abubakar Ahmed Kende. "La Nigeria è una società altamente mobile e per questo motivo ci rende altamente sensibili ad alcune di queste malattie che si verificano nel mondo. Speriamo che questa malattia non raggiunga la Nigeria, ma nonostante ciò dovremo fare ogni sforzo per sensibilizzare, mobilitare, educare i nostri cittadini per fare in modo che prendano le misure necessarie per evitare che ciò accada", ha detto. (segue) (Res)