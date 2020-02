Nigeria: coronavirus, Croce Rossa mobilita 1 milione di volontari (2)

- Nei giorni scorsi il Centro per il controllo delle malattie della Nigeria (Ncdc) ha smentito la presenza di un caso di coronavirus nel paese, invitando i nigeriani ad ignorare le voci su una possibile diffusione dell'epidemia. In una nota l'agenzia ha chiarito che i test effettuati su un uomo cinese rientrato in Nigeria dalla Cina e sospettato di aver contratto il virus hanno avuto esito negativo. L'Ncdc ha precisato che le autorità stanno lavorando alla creazione di una piattaforma di test di laboratorio per testare sul posto campioni prelevati da pazienti con sintomi da infezione, e nel contempo ha esortato i nigeriani a prendere le precauzioni necessarie e a seguire i consigli di prevenzione. “Invitiamo i membri del pubblico a ignorare le voci e scoraggiare un'ulteriore diffusione" di false notizie, si legge nel comunicato. A differenza di altri paesi, che hanno chiuso il confine ai visitatori provenienti dalla Cina per paura di una diffusione del coronavirus, le autorità di Abuja hanno optato per attuare la raccomandazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che chiedono di effettuare uno screening rigoroso dei punti di accesso al paese e di isolare per due settimane le persone che sono state in Cina negli ultimi 14 giorni. (segue) (Res)